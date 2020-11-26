Peskov: Toplu aşılama yılbaşından önce başlayabilir

26 Kasım 2020 Perşembe, 17:19

Aşılamanın gönüllülük çerçevesinde ilerleyeceğini belirten Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplu aşılamayla ilgili Peskov, “Kesin tarih veremem, ancak yılbaşından önce başlaması gerekiyor. Beklentiler bu yönde” ifadesini kullandı.

Peskov, nüfusun geniş kesimleri için yeterli olacak partiler halinde üretimin ne zaman başlayacağı yönündeki sorusuna karşılık olarak ‘tarihlerin görüşüldüğü’ yanıtını verdi.

'GÖREVİMİZ AŞAMALARI EN AZA İNDİRMEK'

Sputnik’in aktardığına göre, “İsteyen herkes hemen aşı olabilecek mi veya süreç aşamalı mı ilerleyecek?” sorusunu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an bu konuda konuşmak için biraz erken, ancak aşamalı olacağı açık. Ülkemiz coğrafyası, çeşitli maddelerin depolanma özellikleri dikkate alındığında durum böyle. Belirli bir düzeyde aşamalık olacak, ancak görevimiz bu aşamaları en aza indirmek ve en kısa zamanda isteyen herkes için aşı temin etmek. Bu muazzam bir görev. Her ülkenin olduğu gibi bizim de önümüzdeki bir görev.”

Yıl sonuna kadar üretilmesi planlanan aşı miktarı ile ilgili soruya yanıt vermeyen Peskov, bunun cevabını Rusya Ticaret Bakanlığı’nın verebileceğini ifade etti.