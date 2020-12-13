Peskov yanıtladı: Putin pandemiyi sığınakta mı geçiriyor?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, pandemi döneminde Putin’in özel bir sığınakta yaşadığı söylentilerine açıklık getirdi. Peskov, Rus liderin daha önce olduğu gibi Novo-Ogarevo’daki rezidansında yaşadığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonu için verdiği röportajda Peskov, Putin’in bir sığınakta yaşadığı ve talimatlarını buradan verdiği iddialarıyla ilgili soru karşısında, “Hayır, Putin şu an pandemiden önce de yaşadığı Novo-Ogarevo’da yaşıyor. Orada yaşıyor, orada çalışıyor, Kremlin’e geliyor. Çok sık değil, kendisi nasıl isterse, ancak buna karşın iş seyahatlerini gerçekleştiriyor. Teknolojik imkanları ihtiyaç duyduğu yerde kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.
HER GÜN TEST YAPTIRIYOR MU?
Peskov, Putin’in her gün koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da yanıt verdi. Peskov, “Tam olarak, devlet başkanının güvenliği için gereken kadar test yaptırıyor” dedi. Peskov, ayrıca Putin’in gündelik programını düzenleyen epidemiyoloji uzmanları ve doktorları olduğunu ifade etti.
YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER
Sputnik Türkçe servisinde yer alan habere göre Peskov, “Devlet başkanı bazı acil durumlarda yüzyüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaman zaman insanların Putin ile görüşmeden evvel birtakım test prosedürlerinin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Bazen de 5-6 metrelik güvenli mesafeden Putin ile görüşülebiliyor. Bu tip görüşmeler sık sık yapılıyor” dedi.
“Şahsi görüşüme göre, pandemi bittikten sonra dahi görüşmelerin belirli bir kısmı yol, hazırlık, şehir içinde hareket, uçuş gibi konular için vakit harcanmadan videokonferans yoluyla gerçekleştirilebilir, bu gerekebilir” ifadelerini kullanan Peskov, pandemi nedeniyle Putin’le kendisinin neredeyse hiç yüzyüze görüşmediğini, genel olarak görüşmelerinin telefon ya da videokonferans yoluyla gerçekleştiğini kaydetti.
YILBAŞINDA NE YAPACAK?
Peskov, Putin’in yılbaşını nerede karşılayacağı ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Nerede olacağını bilmiyorum, ancak büyük ihtimalle her yıl olduğu gibi ailesi ve yakınları ile karşılayacaktır."
Peskov, Putin’in 2020 gibi zor geçen bir senenin sonunda yılbaşı tatilinde dinlenip dinlenmeyeceği konusunda ise “Tam anlamıyla hiç dinlenmiyor, ancak biraz nefes alabilir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi