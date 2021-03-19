Peskov’dan ABD ile Soğuk Savaş yanıtı: 'Kendimizi en kötüsüne hazırlarız'

19 Mart 2021 Cuma, 13:11

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'le ilgili "katil" ifadesi üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Söz konusu gelişme üstüne ‘dünyanın yeni bir Soğuk Savaş beklentisi içine girebileceği’ şeklindeki soruya Peskov, "Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü bu beklentiyi yorumlarken ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Rusya’yı anlatmam gerekirse, Devlet Başkanı (Putin) her şeye karşın iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabii ki Bay Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik.”

"GÖRÜŞME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Rusya Devlet Başkanı tarafından dün yapılan açıklamada, Biden'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü ise Rusya lideri Putin’in Biden ile video-konferans gibi çevrimiçi yöntemlerle görüşme teklifinin hala geçerli olduğu, söz konusu görüşme üstünde diplomatik kanallar aracılığıyla çalışıldığını belirtti.

GÖRÜŞME TARİHİ 22 MART OLABİLİR

Ayrıca Peskov, söz konusu görüşmenin 22 Mart’ta gerçekleşme ihtimali olduğunu da ekledi.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, görüşme teklifine karşı tarafın olumsuz yanıt vermesi ihtimali sorunca, “Görüşme girişimlerimizin sonsuza dek devam etmesi beklemez” dedi ve şu an için ABD tarafından bir yanıt beklediklerini kaydetti.

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum, ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız" diyen Putin, "Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Sputnik Türkçe