Peter Crouch: "Marcelo'yu yumruklamak istedim"
Eski İngiliz golcü Peter Crouch, 2011 yılında Real Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, ''O an Marcelo'yu yumruklamak istedim'' dedi.
Eski İngiliz milli futbolcu Peter Crouch, Tottenham forması giydiği dönemde Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kartı anlattı. Crouch o gün Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'yu yumruklamak istediğini söyledi.
2019'da kariyerini noktalayan 39 yaşındaki eski golcü, From the Horses Mouth adlı podcast programında konuştu. Crouch, 2010-11 sezonunda Tottenham ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında henüz 15. dakikada kırmızı kart görmüş ve İspanyol devi sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.
''MARCELO'YU YUMRUKLAMAK İSTEDİM''
Peter Crouch o anları şöyle anlattı:
''Gördüğüm ilk sarı kart heyecanımdandı. Sergio Ramos'la girdiğim bir mücadeleydi. İkincisinde Marcelo'yu engellemeye gittim. Müdahale yaptım ama kesinlikle ona dokunmadım. Havaya zıpladı ve yerde yuvarlandı. Hakeme bakarak kırmızı kartı kutladığı bir an vardı. O an hayatımda kimseyi Marcelo kadar yumruklamak istemedim. Üzerime oynayıp maçı kazandılar''
Real Madrid ilk maçta 4-0 yendiği Tottenham'ı rövanşta da 1-0 mağlup edip o yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmıştı.
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