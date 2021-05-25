CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de AKP'li bürokratların PETKİM'den aldığı maaşı ifşa etti
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üç AKP'li bürokratın petrokimya şirketi PETKİM Yönetim Kurulu'ndan aldığı maaşı ifşa etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ifşa etmişti.
Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ve KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ve Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ortaya çıkarmıştı.
Yavuzyılmaz bu kez de AKP'li üç bürokratın petrokimya şirketi PETKİM'den aldığı aylık maaşı ortaya çıkardı. Buna göre, eski Varlık Fonu Genel Müdürü Mehmet Bostan, eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ve AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan PETKiM Yönetim Kurulu Üyeliğinden aylık 44.000 TL maaş alıyor!
Yavuzyılmaz, kaynak olarak da PETKİM 2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağını gösterdi. Yavuzyılmaz ayrıca 'üç bürokratın çoklu maaş haritasını' paylaştı.
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Üç bürokratın çoklu maaş haritası?? pic.twitter.com/uWZIJR1HEK— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 25, 2021
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