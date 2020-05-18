Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:27

ABD tipi ham petrol, koronavirüs pandemisinin etkilerinin zayıflamaya başlaması, aşı testlerine yönelik olumlu haberler ve ve arz-talepteki dengelenmeyle son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Üretimde yapılan tarihi kesintiler, piyasalara verilen teşvikler ve talebin yükselmeye başlamasıyla artan ekonomik iyimserlik petrol fiyatlarını yukarı itiyor.

Baker Hughes verilerine göre ABD'de bu hafta petrol kuyusu sayısı 34 düşerek 258 adede geriledi ve Mart ayındaki zirvenin ardından yüzde 60 ile tarihin en sert düşüşlerinden biri yaşandı.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI) fiyatlarındaki günlük artış 2.5 doları aşıp yüzde 11.5 seviyesine tırmanırken New York Ticaret Borsası'nda 32 doların üzerinde el değiştiriyor. Haftalık artış ise yüzde 20'ye geldi.

Hatırlanacağı üzere, mayıs vadeli kontratlar 20 Nisan tarihinde 0 doların altına gerilemiş ve -37 dolara kadar inmişti.

Analistler koronavirüs önlemlerindeki gevşemelerin yayılmasıyla birlikte, 30 dolarlık kilit seviye korunduğu sürece momentumun daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Temmuz vadeli kontratlarda da hareket yukarı yönlü.

Öte yandan, brent petrol fiyatları da bugün yukarı yönlü. Yüzde 7'nin üzerinde artış kaydeden brent petrolün varili 35 doları test etti.

OPEC, haziran ayında günlük üretimi 9.7 milyon varil kısacağını açıkladıktan sonra toparlanmaya başlayan fiyatlar Suudi Arabistan'ın günlük bir milyon varillik ekstra kesinti açıklaması, BAE ve Kuveyt'in de hedeflenenden daha fazla kesinti yapacağını belirtmesiyle iyimser seyrini sürdürüyor. 28 Nisan'da 23 doların altında seyreden fiyatların ardından 3 haftalık artış yüzde 53 oldu.