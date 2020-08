Petrol Mühendisleri Odası'ndan tartışmalara yanıt: Had bilmezlik

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:41

TMOOB Petrol Mühendisleri Odası, 22 Ağustos 2020 tarihinde Haber Türk HD Televizyonunda yayınlanan “Gerçek Fikri Ne” programında sarf edilen “çok kalifiye, nitelikli personel bugüne kadar acaba ne yaptı; hangi çalıştıkları alanda hangi katkıları sağladı?” cümlelerine ve yorumlarına yanıt verdi.



Oda tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ortaya konan bu başarıyı geçmişten bağlarını kopararak yorumlamak kabul edilebilir değildir. Her türlü fedakarlığı yaparak çalışan ve dahi görevi başındayken hayatını kaybeden nice meslektaşımıza haksızlıktır. Had bilmezliktir!" denilerek özetle şunlar kaydedildi:

"Türkiye Petrolleri 1954 yılında kurulmuş milli petrol şirketimizdir. Bahsi geçen programda yapılan benzetmeye binaen, bir günlük bir firma değildir. Kökleri neredeyse 70 yıldır ülkemizin her noktasına uzamış, her noktasında yeni filizler vermiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar bilgi birikimini artırmayı, kar demeden-kış demeden, terör demeden, canlarını kimi zaman hiçe sayarak çalışan personelleri ile başarmıştır. Yine programda imalarla ortaya konulanların aksine, bu başarı iki günde de ortaya konulmamıştır. Bu başarıda Türkiye Petrollerinin sahip olduğu geçmişten gelen büyük bilgi birikiminin payını yok saymak, bu ve bunlar gibi nice başarıyı son yıllara mal etmek ancak konu ile ilgili bilgisizlik sonucu ortaya atılabilir. Yaşlandıkça değerlenen bir meslek olan petrol mühendisliği mesleğinde, çeyrek asrı aşan meslek tecrübelerine sahip meslektaşlarımızın sırtlarında taşıdıkları bilgi ve tecrübelerin bu başarıdaki yeri yadsınamaz. Bu en başta Türkiye Petrollerini bu zamana kadar bilgi biriktirmemekle, kurum hafızası oluşturmamakla itham etmek anlamına gelir. Bu da bu zamana kadar görevini yine başarıyla yürütmüş pek çok genel müdürün hakkını yemek, bunca yıl boyunca bu kuruma emek vermiş ve emekli olmuş içlerinde odamız üyesi personeli hiçe saymak anlamına gelir ve kabul edilemez. Silivri ilçesi açıklarında Marmara denizinde 1997 yılında keşfedilen Kuzey Marmara Doğal Gaz sahasında belli bir üretimden sonra yapılan deniz sondajlarıyla sahanın 2007 yılında doğal gaz depo haline getirilmesi, Düzce ili Akçakoca ilçesinin açıklarında deniz sondajlarıyla keşfedilen doğal gaz sahasının 2007 yılında üretime alınıp deniz altında çekilen boru hatlarıyla kıyıya getirilip Akçakoca’da kurulan proses tesislerinde işlenip ülke kullanımına verilmesi bu personelin de içinde olup katkı verdiği büyük başarılardan bir kaçıdır.

"PETROL MÜHENDİSLİĞİ İCRASI KOLAY BİR MESLEK DEĞİLDİR"

Petrol mühendisliği icrası kolay bir meslek değildir. Mesleğin fıtratında zor çalışma koşulları vardır. Uykusuz, günlerce süren faaliyetler vardır. Kar demeden, kış demeden, uzak demeden, deniz demeden, terör demeden, canından endişe edemeden, aile diyemeden akıtılan binlerce damla ter vardır. Petrol mühendisinin biriktirdiği bilgi yıllar geçtikçe artar ve değerlenir. Biriktirilen tecrübenin hayati öneme sahip olduğu meslek dallarından bir tanesidir. Dünyada faaliyetlerini devam ettiren dev firmaların her birinde, tecrübeli personeller el üstünde tutulur. Çünkü bu meslekte paha biçilemeyecek kadar değerli olan şey bilgidir. 4 yıllık yoğun ve yetkin bir eğitimle mezun olmuş mühendisin teorik bilgisi, yıllar yılı pratik tecrübeyle yoğrularak değerlenir. Petrol mühendisliği 4 yıllık lisans eğitimiyle değerlenemeyeceği gibi 3-4 yıllık okuma yapmayla da öğrenilemez. Bu nedenle, bugün ortaya konan bu başarıyı geçmişten bağlarını kopararak yorumlamak kabul edilebilir değildir. Her türlü fedakarlığı yaparak çalışan ve dahi görevi başındayken hayatını kaybeden nice meslektaşımıza haksızlıktır. Had bilmezliktir!"