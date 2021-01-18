Peugeot ile Fiat Chrysler birleşti: Yeni firmanın adı Stellantis
Fransız otomotiv şirketi Peugeot S.A. (PSA) ile İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler (FCA) birleşme kararı aldı. Stellantis adını alan yeni firmanın dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacağı belirtildi.
Birleşme kararı cumartesi günü iki firma tarafından ortak açıklamayla duyuruldu. Stellantis ismini alan firma Peugeout CEO'su Carlos Tavares tarafından yönetilecek.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre merkezi Hollanda'da olan ve Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge gibi otomobil markalarını bünyesinde toplayan firma, Volkswagen ve Toyota gibi devlere rakip oldu.
Yaklaşık 400 bin çalışana sahip olacak Stellantis'in CEO'su Tavares salı günü basına bir açıklama yapacak. Şirketin hisse senetleri pazartesi günü Milano ve Paris borsalarında salı gününden itibaren de New York borsasında işlem görecek.
Koronavirüs pandemisi öncesinde yıllık 8 milyon araç satışına sahip olan PSA ile FCA'nın yıllık cirosu 170 milyar euroyu geçiyor. 2019 yılında bu sayıları sadece Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı geçmeyi başarmıştı.
İki şirketin birleşmesi için hazırlıklar uzun süredir yapılıyordu. Konuyla ilgili kamuoyuna ilk açıklama Ekim 2019'da yapılmıştı.
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