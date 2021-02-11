PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

11 Şubat 2021 Perşembe, 19:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki saha ve tribün olaylarının cezasını açıkladı. PFDK, sarı lacivertli takıma taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 24 bin TL olmak üzere toplamda 96 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca kurul, Selçuk Şahin'e de akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.