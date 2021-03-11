PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Kurul, Fenerbahçe Kulübü'ne resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi.

DHA
11 Mart 2021 Perşembe, 18:40
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli yönetici Selahatti Baki'yi de kulüp resmi internet sitesi ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.


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