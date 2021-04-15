PFDK'dan Galatasaraylı Donk'a 2 maç ceza
Donk, Karagümrük maçında direkt kırmızı kart görmüştü.
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca (PFDK) 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Donk, Karagümrük maçında direkt kırmızı kart görmüştü.
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