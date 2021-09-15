Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek
Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.
Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.
D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
ABD'DE ONAY VERİLEN İLK AŞI OLMUŞTU
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.
Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.
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