Pfizer-BioNTech üçüncü doz için harekete geçti
Reuters'ın haberine göre, Pfizer üçüncü doz koronavirüs aşısı için ABD düzenleyici kurumlarından onay istedi.
Pfizer, iki doz Covid-19 aşısının takviye dozunun koronavirüse karşı antikorlarda üç kattan fazla artış sağladığını açıklayarak, üçüncü doz koronavirüs aşısı için ABD düzenleyici kurumundan onay istedi.
Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, bu haftanın sonuna kadar 16 yaş ve üzeri kişilerde takviye dozların kullanımı için başvuruyu tamamlamayı hedefliyor.
EYLÜL AYINDAN İTİBAREN...
Düzenleyici kurumlar takviye dozların gerekli olduğuna karar verirse, ABD hükümeti, sekiz aydan uzun süre önce Pfizer-BioNTech veya Moderna ile aşılanmış ABD'lilere Eylül ayından itibaren üçüncü doz aşıları yapmaya başlayacak.
Ancak Wall Street Journal'da dün yer alan habere göre, ikinci ve üçüncü doz arasında sekiz aylık sürenin altı aya indirilme ihtimali bulunuyor.
ABD'li düzenleyici kurum danışmanlarından oluşan bir komitenin klinik verileri gözden geçirmek için pazartesi günü bir araya gelmesi planlanıyor.
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