Pfizer geliştirdikleri Covid-19 aşısının kullanımı için Japonya'da başvuru yaptı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 09:28

Pfizer'in Japonya şubesi, Covid-19 aşısının kullanım izni için Japonya Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Tomura Norihisa, "Karar aşamasında, etki ve güvenliğini sıkı bir şekilde ve öncelik tanıyarak denetleyeceğiz" dedi.

Pfizer'in Japonya Şube Başkanı Harada Akihisa da, "Onay aldığımızda, Japonya'ya hızlı bir aşı tedariğine yönelik garanti vermek ve sosyal hayatın normale dönmesinde rol oynamak isteriz" diye konuştu.

UĞUR ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin de, "Japonya'daki başvuru bizim için önemli bir kilometre taşı. Japon halkının normal hayatlarına dönmesine ve Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2021'de, dünyanın bütünleşmesine katkı sağlayabilirsek bundan gurur duyacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre Pfizer, Japonya'da 160 kişinin katıldığı deneme testi sonuçlarını, Japonya dışındaki verilerin sonuçlarıyla birlikte şubat ayına kadar Sağlık Bakanlığı’na sunacak.

Japonya Sağlık Bakanlığından onay çıkması halinde, Pfizer'den alınacak 120 milyon doz aşının, gelecek yılın ilk yarısında ülkeye ulaşması bekleniyor.