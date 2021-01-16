Pfizer ve BioNTech'in Avrupa'ya aşı tedariki geçici süre azaltılacak
Pfizer ile BioNTech, geliştirdikleri Kovid-19 aşı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.
Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.
Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.
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