Pfizer/BioNtech aşı onayı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu
Aşının acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile İngiltere'ye başvuru yapan Pfizer/BioNtech, aşının şartlı kullanımı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu.
Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile geliştirdiği aşının yüzde 95’in üzerinde koruma sağladığını duyurmasının ardından Avrupa İlaç İdaresi'ne başvurduğunu açıkladı. Aşıya şartlı kullanım onayının verilmesinin ardından Covid-19’a karşı yüksek risk grubunda bulunan hastalara uygulanmasını sağlamış olacak.
Pfizer/BioNtech koronavirüs aşısı 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama klinik denemeleri gerçekleştirmişti. Aşıda yüzde 95’in üzerinde koruma sağlandığı duyurulmuştu. Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının hafif yan etkilerini olduğunu belirtmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı