Pfizer/BioNtech aşı onayı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu

Aşının acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile İngiltere'ye başvuru yapan Pfizer/BioNtech, aşının şartlı kullanımı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 13:46
Pfizer/BioNtech aşı onayı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu
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Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile geliştirdiği aşının yüzde 95’in üzerinde koruma sağladığını duyurmasının ardından Avrupa İlaç İdaresi'ne başvurduğunu açıkladı. Aşıya şartlı kullanım onayının verilmesinin ardından Covid-19’a karşı yüksek risk grubunda bulunan hastalara uygulanmasını sağlamış olacak.

Pfizer/BioNtech koronavirüs aşısı 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama klinik denemeleri gerçekleştirmişti. Aşıda yüzde 95’in üzerinde koruma sağlandığı duyurulmuştu. Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının hafif yan etkilerini olduğunu belirtmişti.



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