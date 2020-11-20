Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar Avro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.
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