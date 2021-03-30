Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında etkinlik oranı araştırması
ABD’de yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşılarının ilk dozdan sonra da yüksek oranda etkili olduğunu ortaya koydu.
Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşılarında etkinlik oranı araştırması yapıldı. Buna göre, iki dozdan ilkini olanların enfeksiyon kapma riski, gelecek iki hafta ya da daha uzun süreyi kapsayan dönemde yüzde 80 oranında düşüyor.
Yaklaşık 4 bin Amerikalı sağlık personeli ve ilk müdahale ekipleri üzerinde yapılan araştırmada, ikinci dozdan sonraysa enfeksiyon riskinin yüzde 90 oranında düştüğü tespitine varıldı.
Bu sonuçlar, aşıların ilk dozdan kısa süre sonra etkisini göstermeye başladığı yönünde daha önceki araştırmaların bulgularıyla örtüşüyor ve ayrıca, aşıların belirti göstermeyen enfeksiyonları da önlediği tespitini doğruluyor.
Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, sınırlı sayıda aşı tedarikine sahip bazı ülkeler, daha fazla sayıda kişiye koruma sağlayabilmek için ikinci dozları uygulamayı erteliyor. Bununla birlikte, Amerikalı halk sağlığı yetkilileri, klinik deneyler sonrası ilgili birimlerin onayını alan aşıların iki dozunun da aşı randevularına dahil edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
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