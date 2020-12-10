Pfizer’dan aşı fiyatı açıklaması

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:59

Pfizer Inc, COVID-19 aşı adayı BNT162b2 COVID-19'u ülkenin GSYİH'sine göre fiyatlandırmaya karar verdi. Amerikan ilaç firmasının İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) tarafından düzenlenen sanal bir basın toplantısında konuştu.

AFRİKA’YA KAR AMACI GÜTMEDEN VERECEĞİZ

Aşının fiyatının ülkeden ülkeye göre değişeceğini belirten Bourla, “Fiyatımızın temeli aşıyı hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunmamız. Katmanlı bir fiyatlandırmamız var. Gelişmiş ülkelerin yüksek bir fiyat, gelişmekte olan ülkelere ondan daha az bir fiyat talebimiz oldu. Gelişmemiş ve fakir ülkelere ise, örneğin Afrika’nın birçok ülkesine aşıyı kar amacı gütmeden vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’DE 19,5 DOLAR

Bourla, “Gelişmiş ülkelere de yüksek fiyat olmayan fiyatlar ödeyecekler. ABD’ye aşı, bir kişinin ortalama bir öğünü olan 19,5 dolar fiyatıyla verilecek” dedi