Pfizer'dan Covid-19 aşısı sonrası ilaç hamlesi: İnsanlarda test edilmeye başladı
Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman BioNTech ile yüzde 95 etkili bir koronavirüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüsle mücadelenin kapsamını genişletiyor. Şirket, Covid-19 hastalığının erken aşamasında kullanılabilecek bir hapı insanlarda test etmeye başladıklarını duyurdu.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Covid-19 hastalığının ilk aşamalarında uygulanabilecek deneysel bir hapın insan denemelerini başlattı. Alman BioNTech ile başarılı bir koronavirüs aşısı geliştiren şirket, ilacın laboratuvar çalışmalarında virüse karşı "güçlü" bir etki gösterdiğini açıkladı.
"PF-07321332" olarak adlandırılan ilacın, proteaz inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına ait olduğu belirtildi. Bununla birlikte, hapın koronavirüsün insan hücrelerinde kendisinin kopyalarını yapmak için kullandığı bir enzimi etkisiz hale getirerek çalıştığı açıklandı.
HIV VE HEPATİT C'YE KARŞI BAŞARILI OLDU
NTV'nin aktardığına göre Pfizer, proteaz inhibitörlerinin hem kendi başlarına hem de diğer antivirallerle kombinasyon halinde HIV ve hepatit C virüsü gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu söyledi.
COVID-19 İLE MÜCADELE İÇİN İKİ AŞAMALI YAKLAŞIM GEREKİYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan, Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, "Covid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir. Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı ve Covid-19’un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de pandeminin sonrasında terapötik seçeneklere erişimin kritik olacağı görülüyor" ifadelerini dedi.
Dolsten, ilacın birinci aşama klinik denemelerinde, katılımcıların yarısına "PF-07321332", diğerlerine plasebo verileceğini söyledi. Ancak çalışmanın, araştırmacıların bile gönüllülerin hangi hapı bilemeyecekleri randomize bir çalışma olacağını vurguladı. Eğer sonuçlar, ilacın güvenli ve etkili olduğunu gösterirse, şirket ikinci aşama klinik denemelere geçecek.
Diğer taraftan, hastaların günde veya haftada kaç kez hapı alacağı şu an için belirsiz durumda. Şirket ayrıca, hastanede yatan Covid-19 hastalarında damar yoluyla kullanılan farklı bir antiviral ilacı da inceliyor.
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