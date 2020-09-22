Pfizer'in aşı denemesinin sonuçları rakiplerinden önce alınabilir
Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı denemesinin sonuçları diğer rakiplerine göre daha erken elde edilebilir
Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in Kovid-19 aşı denemeleri, diğer en hızlı rakiplerinden önce kendi aşılarının işe yarayıp yaramadığını görme imkanı sağlayabilir.
Pfizer ve BioNTech, 44.000 kişiyi kapsayan denemelerinde toplam 32 koronavirüs vakasına rastlandıktan sonra ilk gözden geçirmeyi yapmayı planlıyor. Aşı denemelerini takip eden Londra Merkezli analitik firması Airfinity, bu vaka sayısına en erken 27 Eylül itibariyle ulaşılabileceğini belirtti.
Pfizer aynı zamanda, son hedef olarak belirlediği 164 vakaya ulaşmadan önce, ön sonuçları almak için kendisine dört şans verdi. Bazı deneme uzmanlarına göre Pfizer, Moderna ve AstraZeneca gibi rakiplerine karşı avantaj elde etmek ve aşıyı ilk bulan olmak için uğraşıyor.
La Jolla, Kaliforniya’da yer alan Scripps Research Transnational Institute direktörü ve sağlık uzmanları için klinik bilgiler sunan internet sitesi Medscape şef editörü Eric Topol, “Daha önce dört ara analizi olan bir deneme hiç görmedim. Bu belki de Olimpik bir rekor” dedi ve “Neden yapıldığı çok belli; böylelikle, bir yarışı kazanabilmek için, verilere bakmaya devame debilirsin” diye ekledi.
Kaynak:bloomberght
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