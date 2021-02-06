Phoebe Bridgers: "Marilyn Manson bana evinde 'tecavüz odası' olduğunu söyledi"

06 Şubat 2021 Cumartesi, 11:18

Sputnik'in aktardığına göre, Marilyn Manson'ın evinde bir tecavüz odası olduğunu iddia eden 26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, bir gün arkadaşlarıyla birlikte rock yıldızının evini ziyaret ettiğini ve Manson'un kendisine odadan bahsettiğini söyledi.

Bridgers, "o zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm" dedi.

Bridgers , "Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum" ifadelerini kullandı.

1 Şubat'ta eski nişanlısı aktris Evan Rachel Wood da Instagram hesabında, Manson tarafından yıllarca korkunç bir şekilde taciz edildiğini iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı.

Wood, savcılığa yaptığı suç duyurusunun belgesini de bugün yine Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Manson ise iddialara yanıt olarak Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmaları" açıklamasında bulundu.

Manson'ın eski eşi Dita von Teese de dün konuya ilişkin olarak bir Instagram gönderisinde açıklama yaptmıştı. 2005 yılında Manson ile evlendiğini fakat Manson'ı sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle terk ettiğini söyleyen von Teese, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.