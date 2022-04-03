Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da
Senegal'in başkenti Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan bir sergi açıldı. Sergide Picasso'nun tablolarının yanı sıra sanatçının eserlerinde ilham aldığı Afrika sanatına ait 15 eser yer alıyor.
Dakar'da ilk kez 1972'de açılan Picasso sergisi, 50 yıl sonra "Picasso Dakar'da 1972-2022" ismiyle başkente döndü.
Paris'teki Picasso Müzesi ve yine Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi iş birliğinde düzenlenen sergide Picasso'nun tablolarının yanı sıra sanatçının eserlerinde ilham aldığı Afrika sanatına ait 15 eser yer alıyor.
Picasso'nun tabloları olmasa da bazı çizimleri, Afrika kıtasında ilk kez 1972'de dönemin Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'un talebiyle o dönem faaliyette olan Dakar Dinamik Müzesi'nde sergilenmişti.
'AFRİKA DÖNEMİ'
Picasso, Sahra Altı Afrika'yı hiç ziyaret etmemesine rağmen kıtanın sanatından etkilenen ve bunu da eserlerine yansıtan en önemli Batılı sanatçıların başında geliyor. İspanyol ressamın Afrika sanatına ilgisinin 1907'de Paris'teki dönemin Trocadero Etnografi Müzesi ziyaretinde şekillendiği belirtiliyor.
Picasso'nun sanat yaşamında 1906-1909 dönemi "Afrika Dönemi (Negro period)" olarak adlandırılıyor.
"Demoiselles d'Avignon (1907)" isimli tablosu ise Afrika sanatının Picasso'nun üzerindeki etkisinin en somut görülebildiği eserler arasında yer alıyor. Daha önce 2006'da da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Picasso sergisi açılmıştı. "Picasso Dakar'da 1972-2022" sergisi 30 Haziran'a kadar sanat severler tarafından ziyaret edilebilecek.
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