Picasso’nun başyapıtları 110 milyon dolara satıldı
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Las Vegas'ta bir otelde sergilenen eserleri, açık artırmada 110 milyon dolara (1 milyar 100 milyon TL) satıldı. Müzayedede 1973 yılında ölen İspanyol sanatçı Picasso’nun dokuz tablosu ve iki seramik eseri yer aldı.
Görsel: Instagram / @sothebys
Las Vegas’taki bir otelde sergilenen Pablo Picasso’nun 11
tane eseri, müzayedede yaklaşık 110 milyon dolara alıcı buldu.
MGM Resorts’a ait olan eserler, Bellagio Hotel’deki Picasso
Restaurant’ta sergileniyordu. Ancak
şirket, müzayedenin güzel sanatlar koleksiyonunun çeşitliliğini geliştirmesine
yardımcı olacağını söyleyerek tabloları satışa çıkardı.
Müzayedede 1973 yılında yaşamını yitiren İspanyol sanatçı
Picasso’nun dokuz tablosu ve iki seramik eseri yer aldı.
Picasso’nun sevgilisi ve ilham perisi Marie-Thérèse Walter’ın yer aldığı 1938 tarihli Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın tablosu, gecenin en yüksek fiyatı ile 40,5 milyon dolara alıcı buldu.
Sözcü'de yer alan habere göre; tablonun 20 milyon dolar
ile 30 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.
Sanatçının başka bir şaheseri olan Homme et Enfant (Erkek ve
Çocuk) büyük ölçekli portre çalışması 24 milyon 400 bin dolara satıldı.
Sotheby’s müzayede evi, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki
Homme et Enfant tablosu ile ilgili “Picasso’nun kariyerinin bu önemli
aşamasında elde ettiği başarıların son derece etkileyici bir örneğidir”
açıklamasında bulundu.
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