Pickford'dan koruma önlemi
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın kalecisi Jordan Pickford’ın artan ölüm tehditlerin sonra koruma tuttuğu belirtildi.
Dailymail’da yer alan haberde, 2 hafta önce Everton-Liverpool arasında oynanan maçta Virgil Van Dijk’ın sakatlanmasına yol açan Pickford’ın koruma tuttuğu ifade edildi. Maçta yaşanan olay sonrasında Pickford ceza almamış, Twitter üzerinden Pickford’a yönelik nefret söylemi içeren tweetlerin ardından Merseyside Polis Departmanı mesajlara ilişkin soruşturma açıldığını açıklanmıştı. Haberde, İngiliz kalecinin Cheshire'deki evinde eşini ve oğlunu koruması için güvenlik şirketiyle anlaştığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bir kaynağın görüşüne yer verilirken şu ifadeler yer aldı; ‘’ Maçtan sonra Pickford ve eşi tedirgindi. Ailesini koruyabilmek için ne yapacağını bilmiyordu ve sonunda bu yolu seçti. Güvenlik firması, çok fazla dışarıya çıkmamaları ve sosyal medyadan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. ‘’
Everton menajeri Carlo Ancelotti, hafta sonu oynanan Southampton maçından önce yaptığı açıklamada oyuncusunu koruyarak; ‘’ Van Dijk’ın sakatlığından dolayı gerçekten üzgünüz. Hepimiz onun kısa sürede iyileşmesini umuyoruz. Jordan’ın müdahalesi kötü niyetli değildi. Bu hareketin önceden planlı olduğunu söylemez anlamsız.’’ dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!