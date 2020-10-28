Pickford'dan koruma önlemi

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:59

Dailymail’da yer alan haberde, 2 hafta önce Everton-Liverpool arasında oynanan maçta Virgil Van Dijk’ın sakatlanmasına yol açan Pickford’ın koruma tuttuğu ifade edildi. Maçta yaşanan olay sonrasında Pickford ceza almamış, Twitter üzerinden Pickford’a yönelik nefret söylemi içeren tweetlerin ardından Merseyside Polis Departmanı mesajlara ilişkin soruşturma açıldığını açıklanmıştı. Haberde, İngiliz kalecinin Cheshire'deki evinde eşini ve oğlunu koruması için güvenlik şirketiyle anlaştığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bir kaynağın görüşüne yer verilirken şu ifadeler yer aldı; ‘’ Maçtan sonra Pickford ve eşi tedirgindi. Ailesini koruyabilmek için ne yapacağını bilmiyordu ve sonunda bu yolu seçti. Güvenlik firması, çok fazla dışarıya çıkmamaları ve sosyal medyadan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. ‘’

Everton menajeri Carlo Ancelotti, hafta sonu oynanan Southampton maçından önce yaptığı açıklamada oyuncusunu koruyarak; ‘’ Van Dijk’ın sakatlığından dolayı gerçekten üzgünüz. Hepimiz onun kısa sürede iyileşmesini umuyoruz. Jordan’ın müdahalesi kötü niyetli değildi. Bu hareketin önceden planlı olduğunu söylemez anlamsız.’’ dedi.