Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı
Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı’nın ailesi yıllardır yaşadıkları evlerini terk etti. Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı ise intihara kalkıştı
Muğla'nın tanınmış ailelerinden olan Avcı ailesi son olarak haberlerin yapılmaması için savcılığa başvurup gizlilik kararı talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre vahşi cinayetin ortaya çıktığı günden beri Cemal Metin Avcı’nın eşi hastanede kontrol altında. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.
BABASI KENDİNİ ASMAK İSTEDİ
Cumhuriyet’in ulaştığı Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti. Yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Selim Acvı’nın kendisini asarak yaşamına son vermek istediği de edinilen bilgiler arasında.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPADILAR
Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın vahşi cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, “Cüce” adlı mekân kapatıldı.
Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren evli ve bir kız çocuğu babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, Muğla Ula'da 'Cüce' adlı işletmesinin sahibi. Suçunu itiraf etmesinin ardından Muğla Adliyesi'ne getirilerek "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı, tek başına bir bölüme konuldu. Herhangi bir saldırı girişimine karşı da tedbirler alındı.
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