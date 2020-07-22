Pınar Gültekin’i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’yı sosyal medya hesabı ele verdi!
Muğla’da, reddettiği erkek tarafından canice katledilen Pınar Gültekin’in katil zanlısını sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin detayları ortaya çıkıyor.
Gültekin'i canice katleden bar işletmecesi Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Kurulan özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.
DÜĞÜM BÖYLE ÇÖZÜLDÜ
Ekipler, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı.
Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.
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