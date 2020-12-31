Pınar Gültekin'in babası: Arayan Süleyman Girgin'di

31 Aralık 2020 Perşembe, 17:10

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir ismin kendisini arayarak "Davadan vazgeçin" dediğini iddia etmişti.





İlk açıklamasında isim hakkında bilgi vermeyen baba Gültekin, bugün yaptığı açıklamada CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in adını verdi.

Bir basın toplantısı düzenleyen baba, "CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi" ifadelerini kullandı. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

Kendisine para da teklif edildiğini iddia eden baba Gültekin, "Benim kızım satılık değil" dedi.

Baba, "Benim kızıma Muğla’dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm" ifadelerini de kullandı.