Pique Barcelona yönetimini topa tuttu

23 Ekim 2020 Cuma, 10:19

8-2’lik Bayern Münih hezimeti ve Lionel Messi krizi hakkında ses kalan Gerard Pique, suskunluğunu bozdu. La Vanguardia’ya konuşan 33 yaşındaki stoper, kulüp yönetimini hedef tahtasına koydu.

Başkan Josep Bartomeu’nun danışmanı Jaume Masferrer’in, sosyal medyada kulüp efsanelerini eleştiren hesaplarla bağlantısının çıkmasını skandal olarak değerlendiren Pique, “Kulübün bizleri eleştirmek için para harcaması, rezalet bir durum. Üstelik bu işin arkasındaki ismin hala kulüpte çalışması bizim için acı verici” ifadelerini kullandı.

Lionel Messi’nin ayrılık isteği ve takımda kalma süreci hakkında da konuşan Pique, “Leo’ya o dönem dayanmasını söyledim. Camp Nou’ya onun ismi verilmeli. O her şeyi hak ediyor. Düşünün; tarihin en iyi futbolcusu kulüp yönetimi kendisini dinlemediği için çıkıp faks çekmek zorunda kalıyor. Bu gerçekten şok edici bir olay. Guardiola, Xavi, Puyol veya Valdes gibi isimlerin kulüpte olmamaları beni çok şaşırtıyor. Onları farklı rollerde de olsa takımda tutmalısınız. Onlar, bu kulübün tarihi demek” diye konuştu.