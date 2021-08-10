Piyangoda çıkan numaraların sırrını çözdü, büyük ikramiyeyi kazandı

10 Ağustos 2021 Salı, 11:39

Newsweek'in haberine göre Macomb County'de ikamet eden 59 yaşındaki adam kazanan sayıları inceleyerek piyangonun zayıf karnını bulduğunu ve şans oyununun sırrını çözdüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Michiganlının şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"Büyük ikramiye biraz yükseldiğinde Fantasy 5 (bir tür piyango oyunu) oynarım. Eskiden hep kolay tahminleri oynardım ama sonra sayıları incelemeye ve en çok çıkanları oynamaya başladım ve işe yaradı!"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, büyük ikramiyeyi kazanan kişi elde ettiği parayla seyahat etmeyi ve kalanı da yatırım olarak değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Michigan Lottery'de büyük ikramiyeyi kazanan bilet (Michigan Lottery)



62 CBS Detroit'in bildirdiğine göreyse söz konusu kişinin 31 Temmuz çekilişinde büyük ödülü kazanmak üzere seçtiği numaralar şunlardı: 05 - 07- 18 - 36 - 38.

Michigan Lottery'nin eğitim sistemi ve bölgedeki yerel işletmelerle doğrudan bağlantısı bulunuyor. Her bir piyango bileti satışından elde edilen kazanç eğitime ve Michigan sakinlerini istihdam eden şirketlere aktarılıyor.

Piyango oyunundan her bir öğrenci için 780 doların (yaklaşık 6 bin 750 TL) üstünde bir meblağın toplandığı ifade ediliyor. Michigan'da ilk ve orta öğretim düzeyinde 1,5 milyon çocuğun eğitim gördüğü belirtiliyor.

Michigan'daki okullar için piyangodan 1972'den bu yana 24,6 milyar dolar (yaklaşık 212 milyar dolar) gelir elde edildiği aktarıldı.