Piyanist Büşra Kayıkçı'dan çevrimiçi konser

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:00

Türkiye'de neo-klasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvar ile 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayımlanacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden 18 Ocak Pazartesi saat 15:00’dan itibaren satışta olacak.

Online konserin bilet fiyatı 12,50 TL olacak.