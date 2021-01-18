Piyanist Büşra Kayıkçı'dan çevrimiçi konser
Türkiye'de neo-klasik müziğin genç temsilcilerinden piyanist Büşra Kayıkçı, 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyiciyle buluşacak.
Türkiye'de neo-klasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvar ile 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayımlanacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden 18 Ocak Pazartesi saat 15:00’dan itibaren satışta olacak.
Online konserin bilet fiyatı 12,50 TL olacak.
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