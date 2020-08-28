Piyasadaki 10 dezenfektanın 5'inde alkol çıkmadı!

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:26

Koronavirüs salgınının mart ayında Türkiye’de de görülmesi ardından günlük bir ihtiyaç halini alan dezenfektanlar hemen herkesin yanında bulunuyor. Ancak dezenfektanların güvenilirliğine ilişkin dikkat çeken bir bilgi açığa çıktı.

Piyasada satılan dezenfektanlar arasında rastgele seçilen 10’u incelendi, içeriğinde alkole rastlanmadı.

CNN Türk’te yayınlanan habere göre, kanal muhabiri piyasadan 10 adet el dezenfektanı aldı. Laboratuvarda yapılan analiz sonucunda eczane ve market gibi yerlerden alınan 5 dezenfektanın içeriğinde alkole rastlanmadı.

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “10 dezenfektandan 5’inde alkol yok” iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Akın, “Koronavirüs ile mücadelemiz sürerken dezenfektanlar mücadele sürecinde vazgeçilmez haline geldi. Ancak, kamuoyuna yansıyan bilgiler vatandaşlarımızı endişelendirmektedir. Dezenfektanların sahte olarak piyasa sürülmesi ve satılmasından vatandaşlarımız sahte ürünler hakkında acil açıklamalar beklemektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın’ın Bakan Pekcan’a yönelttiği ve yanıt talep ettiği soruları şu şekilde sıralandı:

> İncelenen 10 dezenfektandan 5’inde “alkol” çıkmadığı iddialarını araştırdınız mı?

> Sahte ürünlerin insan sağlığını daha da tehlikeye attığı bilinirken, söz konusu iddialar ile ilgili denetim yaptıysanız hangi sonuçları aldınız?

> Sahte dezenfektan üreten, satan ve ticaretini yapan kişi ya da firmalara hangi yasal işlemleri yaptınız?

> Korona virüsü ile etkin bir mücadele için Bakanlığınız ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerini hangi sıklıkta ve nasıl yapmaktadır?