Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı: Faiz kararı ne olacak?

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:16

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle 5 gün üst üste değer kaybettikten sonra 8.6 yakınlarında denge buldu.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan'ın düşük faiz çağrısını tekrarlaması ardından geçen hafta 8.3'ten 8.68'e kadar yükseldi. Kur 9 Temmuz'dan beri ilk kez dün bu seviyeye yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi endişeleriyle gerçekleşirken dolardaki küresel değer kazancı da kısmen bu yükselişte etkili oldu. Kur daha sonra 8.6 civarında denge buldu.

Dolar/TL bu sabah saat 0851'de 8.6060/8.6100 seviyesindeydi. Euro/TL 10.1069/10.1124, sepet bazında TL 9.3564/9.3612 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 395/399 baz puan seviyesinde.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonunun yavaşlamasının ABD para politikasındaki erken sıkılaşma beklentilerini azaltmasıyla gece seansında geriledikten sonra diğer büyük para birimleri karşısında dört aylık zirvesine çıktı.

Dolar endeksi dün 93.195 seviyesine kadar çıkıp yüzde 0.19 düştükten sonra 92.890 seviyesinde yatay seyretti.

Asya borsaları ise, her ne kadar geçen aya göre düşük gelen ABD tüketici enflasyonu sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltmakta acele edeceği yönünde endişeler azalsa da, koronavirüsün Delta varyantının yayılması konusundaki kaygılar nedeniyle Wall Street'in dünkü güçlü kapanışını takip edemedi.

Öte yandan TCMB, Çin ve Katar'dan sonra bugün Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzaladı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore ile birlikte bankanın sağladığı swap anlaşması 23 milyar dolara ulaşmış oldu. Bankanın uluslararası bankalarla swap anlaşmalarını önümüzdeki dönemde de devam ettirmesi bekleniyor.

ENFLASYONDAKİ BELİRGİN ARTIŞ SONRASI PPK İZLENECEK

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Ağustos ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor ve enflasyonun Ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyorlar. Öte yandan bankacılar Ağustos aynında politika faizinde değişim beklemeseler bile PPK metninden sonraki aylarda ne yönde karar çıkacağına ilişkin izlenim almaya çalışacaklar.

Erdoğan geçen hafta, "Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz" demişti.

Yılsonuna doğru bir indirim piyasada Erdoğan'ın açıklaması öncesinde de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler hem azalmaya başlamış hem de önce üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ötelendikten sonra artık yavaş yavaş önümüzdeki yıla doğru kaymıştı. Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini %18'de şekillenirken tahminler %17-%19 bandında yer aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin %14.1'e yükseltildiği enflasyon raporu sunumunda yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini, bu hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini belirtti. Piyasalar bu açıklamaları enflasyondaki yükselişe para politikası tepkisi vermeyeceği şeklinde yorumladı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bugün için bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Ancak erken faiz indirimi endişesi piyasalarda TL'nin değer kaybetmesine neden oluyor. Bugün verilecek mesajlarda indirime yönelik mesaj verilmemesi halinde TL'de satış baskısı hafifleyebilir. Ancak yine de siyaset faiz indirimi beklerken TCMB'nin uzun süre buna dayanamayacağı beklentisi TL'yi önümüzdeki dönemde de negatif etkilemeye devam edebilir."

POLİTİKA FAİZİNE YAKLAŞAN ENFLASYON VERİLERİ DE SORGULANIYOR

Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında %18.95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve TCMB'nin politika faizine yaklaştı.

TÜİK'in son veri de dahil enflasyon ölçümlerini kasti olarak daha düşük gösterdiğine dair kurumun üst düzey bir yöneticisinin ifadelerinin bir gazetede yer almasının ardından TÜİK bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Korkusuz Gazetesi'nde dün yer alan bir köşe yazısında ismi açıklanmayan üst düzey bir TÜİK yöneticisinin veri girişlerinde bazı mal gruplarındaki fiyat artışlarının geri alınması, eski fiyatların girilmesi ya da yüksek fiyat artışı yaşanan bazı ürünlerin enflasyon hesaplamasına dahil edilmemesi suretiyle enflasyon artışının en aza indirildiği yönünde iddiaları yer almıştı.

Piyasalarda TCMB faiz kararı yanında bugün sanayi üretimi ve haftalık para banka rezerv istatistikleri ile yarın Haziran ayı ödemeler dengesi ile Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.