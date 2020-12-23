Piyasalar Merkez Bankası'nın hamlesine kilitlendi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Reuters anketine göre, TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor.

Goldman Sachs ise TCMB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngörüyor. Önceki gün dolar karşısında yüzde 1’in hemen altında değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en az değer kaybeden para birimi olan TL, gün içinde 7.7350 ile zirveyi gördükten sonra, dün en fazla 7.67’ye kadar çıktı.