Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (29 Haziran 2021)

29 Haziran 2021 Salı, 09:23

Dolar/TL ay başında gördüğü tarihi zirveye yakın dalgalı seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda doların seyrine yön verecek ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.



Bazı Asya ülkelerinin koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasını sınırlamak için tecrit uygulamalarını yeniden devreye alması ise uluslararası piyasalarda güvenli liman varlıklara olan talebi bir miktar artırdı.

Ay başında tırmandığı tarihi zirve 8.88'den yönünü sınırlı aşağı çeviren dolar/TL zirveden çok uzak olmayan 8.80-8.60 bandında dalgalanmayı sürdürdü.

Piyasalarda ABD'de para politikasının ne zaman ve ne hızda sıkılaşacağı hakkında fikir veren enflasyon ve istihdam verileri en yakından izlenen gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Dolara yön veren veriler TL başta olmak üzere tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin de seyrinde belirleyici nitelikte.

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Dolar uluslararı piyasalarda başlıca para birimleri karşısında Cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iki ayın zirvesi yakınlarında ancak yatay bir seyir izledi.

Dolar Fed'in faizleri önceki tahminlerinden bir yıl önce artırmaya başlayacağını ve 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı yapacağının sinyalini vermesinin ardından 18 Haziran'da 92.408 ile iki ayın zirvesini gördükten sonra 91.915 ile birkaç gündür devam eden yatay seyrini korudu.

Ancak bazı Asya ve Pasifik ülkelerinde görülen koronvirüsün Delta varyantı güvenli liman olarak görülen dolar ve yene olan talebin bir miktar artmasına, hisse senedi piyasalarının ise gerilemesine yol açtı.

Asya borsaları son günlerdeki yukarı yönlü ivmesini kaybederek yönünü %0.15 kayıpla sınırlı da olsa aşağı çevirdi.

Yurtiçi piyasalara bakıldığında ise dolar/TL saat 08.54'te 8.6956 seviyesindeydi. Aynı saatte avro/TL 10.3400/10.3835 sepet bazında TL 9.5134/9.5219 seviyesindeydi. Bir önceki güne göre yatay seyreden Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 378/382 baz puan seviyesinden kapandı.

Hisse senedi piyasasına bakıldığında BIST-100 endeksi geçen haftayı yatay seyirle kapattıktan sonra dün %1.34 düşüşle 1,373.25 puana geriledi. Borsada işlem hacminin yedi günlük hareketli ortalaması geçen yıl Mart ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Bugün yurtiçinde izlenecek veriler arasında saat 1000'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı ekonomik güven endeksi, yurtdışında ise 1700'de olan ABD tüketici güven endeksi yer alıyor.

Ayrıca bu hafta iki buçuk yıldan uzun sürenin zirvesini gören petrol fiyatlarının seyri açısından Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki petrol ihracatçısı ülkelerin (OPEC+) üretim politikası toplantısı izlenecek. Perşembe günü yapılacak toplantıda petrol üretiminin bir miktar daha artırılması kararının alınacağı tahmin ediliyor.