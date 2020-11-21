PKK'li kadın terörist tutuklandı
İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'nın Sao Paulo kentine kaçmaya çalışan ve hakkında terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım saat 02.00 sıralarında Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere bir kadının pasaport incelemesinde belgesinin sahte olabileceği yönünde şüphelendi. Bunun en ekipler, bunun üzerine şüphelinin ibraz ettiği Melike Y. ismine düzenlenmiş olan pasaportunun sahte olduğunu belirledi.
Yapılan araştırmalarda şüphelinin gerçek kimliğinin Helin D. (27) olduğu, Adana ilinde yargılandığı ilgili mahkemece PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapiz cezası aldığı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.
Şüpheli Helin D'nin ifadesinde, örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.
Yakalanan şüpheli aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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