PKK’ye finans sağlayan şüpheli adliyede

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.