PKK’ye finans sağlayan şüpheli adliyede
Adıyaman'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ye finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı.
Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.
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