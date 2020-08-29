PlayStation 5 ilanı yanlışlıkla yayına alınınca, fiyatı sızdı
Almanya'da bir mağazanın internet sitesinde PlayStation 5'in satış fiyatı ortaya çıktı. 2 TB depolama alanlı PlaySatation 5 ilanı yanlışlıkla yayına alınınca, 2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkması planlanan PlayStation 5'in fiyatı sızdı.
Almanya’da bir e-ticaret sitesi tarafından yayımlanan ilana göre 2 TB'lık PlayStation 5, 974 Euro olarak listelendi.
TÜRKİYE’DE NE KADAR OLACAK?
Sızan fiyata göre Avrupa’da 974 Euro olabileceği tahmin edilen PlayStation 5’in Türkiye fiyatının vergiler de eklediği zaman en az 10.000 lira olacağı söylenebilir.
TANITIMDA YER ALAN OYUNLAR
PlayStation 5’in geçen aylarda yapılan tanıtımında yer alan oyunlar şu şekilde;
Spiderman Miles Morales
Gran Turismo 7
HİTMAN III
NBA2K21
Ratched
Project Atia
Stray
Returnal
Destruction AllStars
Kena
Goodbye Volcano High
OddWorld
GostWire Tokyo
Jett
Godfall
Solar Ash
LittleDevil Inside
Demon Souls
Deadloop
Resident Evil Village
Kaynak: Sözcü
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