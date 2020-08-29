PlayStation 5 ilanı yanlışlıkla yayına alınınca, fiyatı sızdı

Almanya'da bir mağazanın internet sitesinde PlayStation 5'in satış fiyatı ortaya çıktı. 2 TB depolama alanlı PlaySatation 5 ilanı yanlışlıkla yayına alınınca, 2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkması planlanan PlayStation 5'in fiyatı sızdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:21
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Almanya’da bir e-ticaret sitesi tarafından yayımlanan ilana göre 2 TB'lık PlayStation 5, 974 Euro olarak listelendi.

TÜRKİYE’DE NE KADAR OLACAK?

Sızan fiyata göre Avrupa’da 974 Euro olabileceği tahmin edilen PlayStation 5’in Türkiye fiyatının vergiler de eklediği zaman en az 10.000 lira olacağı söylenebilir.

TANITIMDA YER ALAN OYUNLAR

PlayStation 5’in geçen aylarda yapılan tanıtımında yer alan oyunlar şu şekilde;

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village

Kaynak: Sözcü


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