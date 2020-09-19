PlayStation 5'in boyutlarını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 17:57

Sony, geçen gün yeni konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihini ve fiyatını resmen açıkladı. Konsol, fiyat açıklamasının ardından şimdi de FCC'de listelendi ve PlayStation 5'in yakından fotoğrafları ilk kez görüldü.

FCC, konsolun standart sürümünün yatay halinin fotoğraflarını yayımladı. Sony'nin yeni nesil konsolu, modern dönemlerin boyut bakımından en büyük konsolu olacak.

FCC'nin yayımladığı fotoğraflar yakın çekim olsa da NVMe yuvasına nasıl erişilebileceğine dair bilgi verebilecek bir fotoğraf bulunmuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi, ayrıca PlayStation 5 donanımlarının özelleştirilebileceğini açıklamıştı, bu durumda konsolun panellerinden bir tarafı çıkartılabilir olacak.

Sony'nin yeni konsolu ABD, Japonya, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde 12 Kasım tarihinde dünyanın geri kalanında 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak.

Konsolun standart sürümü 499 dolar, dijital sürümü ise 399 dolar olacak. Yeni konsolun oyunları ise oyunculara 69,99 dolara mal olacak.

Kaynak: Webtekno