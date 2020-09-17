PlayStation 5’in fiyatı açıklandı

17 Eylül 2020 Perşembe, 09:14

Sony, 19 Kasım'da ülkemizde satışa çıkması beklenen PlayStation 5 yurt dışı fiyatları belli oldu.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499,99 dolar/euro etiketi ile satışa sunulacak.

Cihazın Türkiye fiyatına dair ise henüz bir rakam belirtilmedi.

PLAYSTATİON 5’TE YER ALACAK OYUNLAR

Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Returnal (Housemarque) – TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

Destruction Allstars (Lucid) – TBA

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

Solar Ash (Heart Machine) – 2021

Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021