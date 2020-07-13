PlayStation 5'in fiyatı belli oldu! İşte PlayStation 5'in satış fiyatı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:03

Dünyada en çok tercih edilen oyun konsollarının başında gelen PlayStation geçtiğimiz haftalarda yeni modeli olan PlayStation 5’i tanıtmıştı.

PLAYSTATİON FİYATI NE KADAR?

Türkiye’deki teknoloji mağazalarında satışta olan Sony’nin yeni nesil konsolunun fiyatı ortaya çıktı. Mağazanın mobil uygulamasında PlayStation 5’in fiyatının 7.999 TL olduğu görülüyor.

30 EYLÜL'E KADAR YÜZDE 50 EK GÜMRÜK VERGİSİ VAR

18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye’de oyun konsollarına yüzde 50’lik ek gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül 2020’ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020’den sonra ise yüzde 20 olacak.

Oyun konsollarında ayrıca yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanıyor.

Bazı internet sitelerinde, oyun konsollarında TRT bandrol ücreti ve Kültür Bakanlığı Payı da tahsil edildiği öne sürüldü ancak bu doğru değil.

Başkent Üniversitesi'nden Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, video oyun konsollarının 9504 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında bulunduğunu ve 4 mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “Kültür Bakanlığı Payı” ile ilgili 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer almadığını belirtti.

Bingöl ayrıca, 10628 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve TRT'ye aktarılacak olan bandrola tabi cihazlar ve bandrol oranları listesinde de video oyun konsollarının bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Sözcü