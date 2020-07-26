PM üyelerine sürpriz hazırlığı

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

CHP’de PM üyeleği için kıyasıya yarış yaşanırken, delelerin PM üyelerinden rahatsızlıklarını açıkça dile getirmesi dikkat çekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki delegelerin PM üyelerinin ilgisizliğinden şikâyetçi oldukları gözlendi.

Delegeler mevcut PM üyelerinin büyükşehir belediyelerinin kazanılmasının ardından zafer sarhoşluğu yaşadığını söylerken, ”Örgütten açılan telefonlarda karşımızda muhatap bulamıyoruz. Açıkça adam kayırdıklarını gözlemliyoruz. Hepsi belediye başkanlarından güç kazanma peşine düştükleri için örgütün sesini duymuyorlar. Biz de bu PM’de önemli birçok ismi silme kararı aldık” diyor.

Parti dışından gelen siyasetçilerin kendilerine yer bulduğunu ancak 30-35 yıldır partide emek verenlerin adaylaştırılmadıklarını söyleyerek, “Örgütün emektar ve cefakar yöneticileri bilerek dışlanıyor. Teşkilatlar zayıf ve buralara önem verilmiyor. Kemal Bey bu mevcut PM’yi savunsa dahi biz direnerek özellikle gençlerin ve kadınların yer alması için diğer illerdeki delegelerle görüşerek ortak hareket ediyoruz” diye konuşuyor.

İstanbul’da ise delegeler üçe ayrılmış durumda 195 delegesi bulunan İstanbul’da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakın isimlerin halen PM’de olan ve uzun yıllardır partinin üst kademelerinde görev alan kişilerin üzerini çizmeyi planlıyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın Tuncay Özkan ile birbirlerini çizmeyecekleri yönünde anlaştıkları belirtiliyor. Cemal Canpolat ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, Kılıçdaroğlu’nun mevcut PM listesindeki bazı isimleri silmek için ortak hareket etttiği konuşuluyor. Yine konuşulanlara göre Canan Kafancıoğlu, Salıcı ile birlikte hazırladığı listeyi Kılıçdaroğlu’na verdi.

Ali Kılıç, Kerimoğlu ve İlgezidi’nin birlikte hareket ettiği grup da hazırladığı listeyi Kılıçdaroğlu’na sundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Gökhan Günaydın, Turan Aydoğan ve Özgür Karabat isimlerini Genel Başkan’a sundu. İmamoğlu’nun özellikle Günaydın’ın partide etkin bir göreve getirilmesini istediği belirtildi. Öte yandan Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı göreşmede MYK üyeliği istediği, bunun üzerine partide kriz yaşandığı belirtilidi. Kaftancıoğlu’na yakın bir belediye başkanı ise iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ve Kaftancıoğlu’nun yıpratılmak istendiğini ileri sürdü.