PM’de Berberoğlu’nun hak ihlali kararını uygulamayan mahkeme kararı tartışıldı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

CHP Parti Meclisi’nde (PM) Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını uygulamayan yerel mahkemenin tutumu ele alındı. Yapılan itirazın sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği dile getirilen toplantıda; bazı PM üyeleri sert tepki verilmesi gerektiği görüşünü ifade ederken, ağırlıklı görüş yerel mahkemenin tartışmalı kararına yapılan itirazın netleşmesi gerektiği yönünde oldu.

CHP PM dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ana gündemini Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan yerel mahkeme kararı oluşturdu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)verdiği bir kararı uygulamayan yerel mahkemeye karşı daha önce verilen kararın, Berberoğlu’yla ilgili işletiletilecek hukuk sürecinde örnek olabileceği dile getirildi. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, AYM’nin kararının uygulanmamasıyla ilgili PM’de bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun yargıda yaşanan çürümeyi ancak başka bir mahkemenin düzeltebileceğine dikkat çekerek 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz üzerine verilecek karara işaret ettiği öğrenildi.

‘YARGININ KENDİSİ ÇÖZMELİ’

Yargının neden olduğu krizin yine yargı kararıyla çözülmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun partinin bu kararı soğukkanlılıkla beklemesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, saray hükümetinin ilk seçimde iktidardan gideceğini belirterek, “Ne yapacağımızı vatandaşlara anlatmamız gerekiyor. Anlatacağımız çok şey var. Bunları unutmadan vatandaşa anlatmalıyız” dediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Hukuk İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile TBMM Adalet Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, konuyla ilgili PM’ye sunum yaptı. Erkek’in sunumda, 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucunun bekleyeceklerini dile getirerek, “Bu sorun hukuk içinde çözülmeli. Ülkenin menfaatına olan budur. Aksi takdirde bu durum anayasanın rafa kaldırılmasıdır” değerlendirmesini yaptığı kaydedildi. Bazı PM üyelerinin CHP’nin yaşanan hukuksuzluğa karşı çok güçlü bir tepki vermesi önerisinde bulunduğu öğrenilirken; toplantıda genel olarak tartışmalı yerel mahkeme kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesi; itirazın sonucuna göre de partinin bir tutum belirlemesi gerektiğinin dile getirildiği kaydedildi. PM toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmamasının meşruiyet sorunu yarattığına dikkat çekildi. PM üyeleri bu durumun yargıya erişim hakkının ihlali olduğunu belirtti. Toplantıda, hukukun olmamasının ekonomik krizi daha da derinleştirdiğine işaret edildi.

Edinilen bilgiye göre erken seçimle ilgili tartışmalar üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ise “Seçim erken olur; geç olur... Biz işimize bakacağız, çalışacağız. Vatandaşın sorunlarını gündeme getirip çözüm yollarını anlatacağız. Bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini ifade edeceğiz” dediği belirtildi.