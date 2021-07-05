Polen’den müzikseverlere ‘Yangın Var’
Polen’in yeni şarkısı Yangın Var, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.
Söz, müzik ve düzenlemesi Polen’e ait olan bu parçanın mix ve mastering’lerini Flytones yaptı.Vokal kayıtları Babajimde yapılan şarkı sound’u itibariyle dünyada Nufunk ve Disco olarak adlandırılan tarzların öğeleri kullanılarak tansiyonu yüksek bir dans parçasına dönüştü.
Polen, Yangın Var’ın ardından önümüzdeki ay “Aşk mı Bu” ve Ağustos ayında “Sisifos” adlı şarkılarını yayınlamayı planlıyor. Grubu oluşturan ikili, yaz ayı sürecinde ve diğer aylarda da aynı tarzda diğer parçalarını tamamlayarak bu şarkılardan oluşacak albümü yayınlamayı hedefliyor.
Şarkı ile ilgili açıklama yapan Polen, şöyle diyor:
“Yangın Var insan ilişkilerini konu alan bir şarkıdır. Bir yandan şan şöhret gibi istekleri olan bir yandan da bundan dolayı etrafında toplanan insanların beklentilerinden sıkılmış hatta gerekirse tam da bu sebepten kendini bile yok saymaya hazır olan kahramanın başından geçen olayları anlatır.”
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