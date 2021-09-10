'Polis Akademisi' oyuncusu ve ünlü komedyen Art Metrano hayatını kaybetti

10 Eylül 2021 Cuma, 08:58

'Polis Akademisi' serisinin ikinci ve üçüncü filminde 'Ernie Mauser' karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Art Metrano'nun 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrano'nun Florida'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.

Metrano, komedi türü polisi dizisinin 1985 ve 1986 bölümlerindeki rollerine ek olarak, 1982 "Happy Days" yan dizisi "Joanie Loves Chachi"de de yer aldı. Starsky and Hutch” ve “Mod Squad”, diğer TV şovları arasında bulunuyor.