Polis, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kampüse girmelerine izin vermedi
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden rektör protestolarına katılmak isteyen mezunların okula girişleri polis tarafından engellendi. Bunun üzerine Aşiyan Sahili'nde bir araya gelen mezunlar "Mezun içeri polis dışarı" sloganı attı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun getirilmesine tepki gösteren öğrencilere destek vermek amacıyla kampüse gelen mezunlar, polisin engeliyle karşılaştı. Kampüse girişlerine izin verilmeyen mezunlar, Aşiyan Sahili'ne inerek orada açıklama yaptılar. Mezunlar, rektör atamasını kabul etmediklerini belirterek, akademik yöneticilerin atama ile değil seçimle belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının iradesi hiçbir demokratik süreç işletilmeden tepeden inme bir rektör ataması ile bir kez daha hiçe sayılmıştır. Üniversitelerin özgürlükçü değerlerinin çiğnenmesi toplumun demokratik haklarının da çiğnenmesidir. Akademik yöneticiler atama ile değil seçimle belirlenmelidir. Mezunlar olarak okulumuza alınmıyoruz. Mezunlara uygulanan okula giriş yasağını protesto ediyoruz."
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