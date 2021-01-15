Polis, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kampüse girmelerine izin vermedi

15 Ocak 2021 Cuma, 18:19

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun getirilmesine tepki gösteren öğrencilere destek vermek amacıyla kampüse gelen mezunlar, polisin engeliyle karşılaştı. Kampüse girişlerine izin verilmeyen mezunlar, Aşiyan Sahili'ne inerek orada açıklama yaptılar. Mezunlar, rektör atamasını kabul etmediklerini belirterek, akademik yöneticilerin atama ile değil seçimle belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının iradesi hiçbir demokratik süreç işletilmeden tepeden inme bir rektör ataması ile bir kez daha hiçe sayılmıştır. Üniversitelerin özgürlükçü değerlerinin çiğnenmesi toplumun demokratik haklarının da çiğnenmesidir. Akademik yöneticiler atama ile değil seçimle belirlenmelidir. Mezunlar olarak okulumuza alınmıyoruz. Mezunlara uygulanan okula giriş yasağını protesto ediyoruz."