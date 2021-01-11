Polis, Cargill işçilerini böyle tehdit etti: "Devletin gücüyüz, size neler yapabileceğimizi gösteririz"
Ankara'da Tarım Bakanlığı'na yürüyüş gerçekleştirmek isteyen Cargill işçilerini engelleyen polis "Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğini orada gösteririz size. Siz merak etmeyin" dedi. Yürüyüşleri engellenen işçiler, bekleyişe geçme kararı almaları sonrası da gözaltına alındı.
ABD firması Cargill'in Bursa Orhangazi'de fabrikasında çalışırken Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler, direnişlerinde bugün itibariyle 1000’inci gününe ulaştı.
İşlerine iade edilme talebiyle Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı binası önünde bugün açıklama yapmak isteyen işçiler polis engeliyle karşılaştı.
Polis, işçilerin Bakanlık önünde eylem yapmalarına ‘pandemi’ gerekçesiyle izin vermeyeceklerini bildirdi.
Cargill işçileri ile polis arasında yapılan müzakere sırasında polisin işçilere yönelik tehditkar ifadeler kullanarak "Biz devletin gücüyüz, size orada neler yapabileceğimizi gösteririz. Merak etmeyin" demesi dikkat çekti. Görüşmede yer alan Tek Gıda-İş Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya ise bu ifadelere tepki göstererek "Devlet gücünü bizde mi sınayacak? Böyle bişey olur mu? Siz bizim gücümüzü biliyor musunuz?" dedi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Direnişçi işçiler, Bakanlık yetkilileriyle görüşene kadar sendika önünde bekleyerek eylemlerine devam etme kararı almıştı. Ancak bu şekilde eyleme de müsaade etmeyen polis, işçileri gözaltına alındı.
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