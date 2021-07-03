03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:11

Polis aktivistlerin video çekmesini engellemek için Taylor Swift şarkısı açtı. Platform, sıklıkla telif hakkı ihlalleri nedeniyle şarkıların izinsiz kullanıldığı videoları yayından kaldırıyor.

Polis memurun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve şarkıyı açmasına rağmen video kısa süre içinde viral oldu.

Bahsi geçen video, "Anti Polis Terörü Projesi" üyeleri tarafından çekildi. Aktivistler, Oakland'da mahkeme binasının önünde siyah bir vatandaşı öldürmekle suçlanan polis memurunun davasını takip ediyordu

Videoda polis memurunun, "İstediğiniz kadar kaydedin. YouTube'da paylaşamayacağınızı biliyorum" dediği duyuluyor. Memur daha sonra, "YouTube'a koyamamanız için müzik çalıyorum" diyor.

Şerif departmanı, "Videoyu gördük ve iç ilişkiler büromuza yönlendirdik. Bu onayladığımız bir davranış değil. Tekrar olmayacak" açıklamasında bulundu.

1 Temmuz'da paylaşılan ve hala YouTube'da yayında bulunan videoyu 180 binden fazla kişi izledi.

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