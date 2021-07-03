Polis aktivistlerin video çekmesini engellemek için Taylor Swift şarkısı açtı
ABD'de bir polis memuru, kayıt alan aktivistlerin çektiği videoyu YouTube'a koyamaması için telefonundan Taylor Swift şarkısı açtı.
Polis aktivistlerin video çekmesini engellemek için Taylor Swift şarkısı açtı. Platform, sıklıkla telif hakkı ihlalleri nedeniyle şarkıların izinsiz kullanıldığı videoları yayından kaldırıyor.
Polis memurun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve şarkıyı açmasına rağmen video kısa süre içinde viral oldu.
Bahsi geçen video, "Anti Polis Terörü Projesi" üyeleri tarafından çekildi. Aktivistler, Oakland'da mahkeme binasının önünde siyah bir vatandaşı öldürmekle suçlanan polis memurunun davasını takip ediyordu
Videoda polis memurunun, "İstediğiniz kadar kaydedin. YouTube'da paylaşamayacağınızı biliyorum" dediği duyuluyor. Memur daha sonra, "YouTube'a koyamamanız için müzik çalıyorum" diyor.
Şerif departmanı, "Videoyu gördük ve iç ilişkiler büromuza yönlendirdik. Bu onayladığımız bir davranış değil. Tekrar olmayacak" açıklamasında bulundu.
1 Temmuz'da paylaşılan ve hala YouTube'da yayında bulunan videoyu 180 binden fazla kişi izledi.
İŞTE O ANLAR
Video Haberler
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale