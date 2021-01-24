Polis ekipleri ele geçirdikleri bonzai paketleriyle 'ohh' yazdı
Pendik’te polisin düzenlediği operasyonda, çam ağaçlarının altına saklanan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına gönderme yaptı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 21 Ocak günü saat 15.40 sıralarında A.K. ve yanında bulunan şahıslarca uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, şahısların Tuzla Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu ormanlık alanında arı peteklerinin bulunduğu yerde uyuşturucu madde sakladıkları ve şahısların farklı araçlar kullandıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda A.K. isimli şahsın kullandığı araç tespit edildi.
23 Ocak’ta takibe alınan araç, Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş yolu Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durduruldu. A.K. (34) ile U.A (28) isimli erkek şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şahısların kullandıkları aracın lastiğindeki çamurdan yola çıkılarak Tepeören Kurtdoğmuş yolunda bulunan ormanlık alanda teker izleri takip edildi. Ormanlık alan içerisinde arı peteklerinin ilerisindeki bir çam ağacı altında yapılan aramalarda, 725.1 gram bonzai maddesi, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 lira para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ihlalinden idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca şüpheliler “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek amacıyla "ohh ohh" yazdı.
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