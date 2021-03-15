Polis memuru ölmüştü: Kongre baskınında 2 gözaltı
ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını sırasında polis memuru Brian Sicknick'in öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD'de Kongre baskınının ardından, FBI ve diğer yetkili kurumların soruşturmaları sürüyor.
Washington Post'un haberine göre, Kongre polisi Brian Sicknick'in öldürülmesine ilişkin Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios isimli 2 kişi 14 Mart Pazar günü gözaltına alındı.
Söz konusu 2 kişiye aralarında "Brian Sicknick'e tahriş edici kimyasal ile saldırma"nın da olduğu toplam 9 suç isnat edildi. Khater'in Pennsylvania, Tanious'un ise West Virginia eyaletlerinde ikamet ettiği ve buralarda gözaltına alındıkları belirtildi. Şahısların suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.
6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı. Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.
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